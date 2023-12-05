إكسبو .. 172 عاما لبناء مستقبل أفضل

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- بواسطة أيمن الوشواش - يعدّ معرض إكسبو من أقدم وأكبر الأحداث في العالم من حيث التأثير الاقتصادي والثقافي بعد بطولة كأس العالم لكرة القدم ودورة الألعاب الأولمبية، وتحقيقا للإنجازات المعمارية والتقنية، مثل برج إيفل وعجلة فيريس الدوّارة، ويعد حلقة الوصل بين الماضي والحاضر والمستقبل والتي واكب الزمن منذ عام 1851، كمعرض يسلط الضوء على التقدم العلمي والتكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي، وعلى مدار السنوات الـ172 الماضية، تطور شكل ونطاق معرض إكسبو كما نراه اليوم. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعدّ معرض إكسبو من أقدم وأكبر الأحداث في العالم من حيث التأثير الاقتصادي والثقافي بعد بطولة كأس العالم لكرة القدم ودورة الألعاب الأولمبية، وتحقيقا للإنجازات المعمارية والتقنية، مثل برج إيفل وعجلة فيريس الدوّارة، ويعد حلقة الوصل بين الماضي والحاضر والمستقبل والتي واكب الزمن منذ عام 1851، كمعرض يسلط الضوء على التقدم العلمي والتكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي، وعلى مدار السنوات الـ172 الماضية، تطور شكل ونطاق معرض إكسبو كما نراه اليوم. عن إكسبو معرض لعرض الأفكار والابتكارات والاختراعات، ومنصة مهمة للتحدث عن القضايا والتحديات التي تواجه العالم، وتبادل الثقافات بين الشعوب.

يقام المعرض كل 5 سنوات وتصل مدة المعرض إلى 6 أشهر.

يرحب معرض إكسبو الدولي بعشرات الملايين من الزوار، ويسمح للدول ببناء أجنحة استثنائية. نواة إكسبو في عام 1928، وقعت 31 دولة على الاتفاقية المتعلقة بالمعارض الدولية، ووضعت إجراء تنظيميا للبلدان المضيفة والمشاركين، وأنشأت هيئة إدارية لتطبيق الاتفاقية تحت مسمى (المكتب الدولي للمعارض (BIE) أول معرض عالمي أقيم أول معرض عالمي بلندن في قصر الكريستال، بين 1 مايو و11 أكتوبر عام 1851، بهدف عرض ابتكارات الثورة الصناعية، واستقبل الحدث أكثر من 6 ملايين زائر، وحقق المعرض أرباحا هائلة أسهمت في تأسيس متحف «فيكتوريا وألبرت»، ومتحف »التاريخ الطبيعي« بلندن.

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