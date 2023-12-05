شكرا لقرائتكم خبر 35 دولة رسمت محطة الإكسبو منذ 1851 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - البداية كانت لندن عام 1851 والنهاية في دبي 2020، فـ إكسبو، أو المعارض العالمية، والمعروفة رسميا باسم المعارض الدولية المسجلة، هي تجمُّع عالمي للدول المكرسة لإيجاد حلول للتحديات الملحة في عصرنا، خلال تقديم رحلة داخل موضوع عالمي عبر أنشطة جذابة وغامرة.

ويرحب معرض إكسبو الدولي بعشرات الملايين من الزوار، ويسمح للدول ببناء أجنحة استثنائية وإحداث تحول في المدينة المضيفة لسنوات قادمة.

وأقيم أول معرض عالمي في لندن عام 1851. وأصبح هذا المفهوم شائعا وتكرر في جميع أنحاء العالم، ومنذ إنشاء المكتب الدولي للمعارض في 1928 لتنظيم هذه الأحداث الكبرى والإشراف عليها، نُظمت معارض إكسبو العالمية بشكل واضح حول موضوع يحاول تحسين المعرفة البشرية، ويأخذ في الحسبان التطلعات الإنسانية والاجتماعية، ويسلط الضوء على التقدم العلمي، والتكنولوجي، والاقتصادي، والاجتماعي.

والمتتبع لتاريخ المعارض يلاحظ في بدياتها أنها كانت تقام كل عامين، ولكن اختلفت هذه الفترة بعدما حددت اتفاقية عام 1928 مدة لا تقل عن 6 سنوات بين معرضين عالميين من الفئة نفسها (مع بعض الاستثناءات الواردة في بروتوكول عام 1948).

وقد أدخل بروتوكول عام 1972 فترة زمنية مدتها 10 سنوات، وحدد بروتوكول عام 1988 الفترة الفاصلة الحالية بـ5 سنوات.

أقيم معرض إكسبو الدولي الأخير في دبي، الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022.

وسيقام المعرض العالمي القادم في أوساكا، كانساي، اليابان في الفترة من 13 أبريل إلى 13 أكتوبر 2025.

- المكان: لندن – المملكة المتحدة

- تاريخ الانعقاد: 1851

- ​​​​​​​عدد المشاركين 25

1962 49 سياتل - الولايات المتحدة الأمريكية

1967 62 مونتريال - كندا

1970 77أوساكا - اليابان

1992 108إشبيلية - إسبانيا

200 174هانوفو - ألمانيا

2005 121آيتشي - اليابان

2010 246شنغهاي - الصين

1878 35 باريس - فرنسا

1880 33ملبورن - أستراليا

1888 30 برشلونة - إسبانيا

1889 35 باريس - فرنسا

1893 19 شيكاغو - الولايات المتحدة الأمريكية

1897 27 بروكسل- بلجيكا

1900 40 باريس- فرنسا

1904 60 سانت لويس - الولايات المتحدة الأمريكية

1905 35 لياج - بلجيكا

1906 40 ميلانو - إيطاليا

1910 26 بروكسل- بلجيكا

1913 24 غنت - بلجيكا

1915 41 سان فرانسيسكو - الولايات المتحدة الأمريكية

2015 139 ميلانو - إيطاليا

2020 192 دبي - الإمارات العربية المتحدة

2025 162 أوساكا كانساي - اليابان

2030 الرياض - المملكة العربية السعودية

1929 29 برشلونة - إسبانيا

1933 21 شيكاغو - الولايات المتحدة الأمريكية

1935 25 بروكسل بلجيكا

1937 45 باريس - فرنسا

1939 54 نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية

1949 18 بورت أو برنس - هايتي

1958 39 بروكسل - بلجيكا