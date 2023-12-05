شكرا لقرائتكم خبر مبادرات لمواجهة التحديات المتزايدة في إدارة التربة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك المملكة دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للتربة World Soil Day، الذي يصادف 5 ديسمبر من كل عام، والذي أقر من قبل مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» بالإجماع في يونيو 2013م، وذلك لزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على النظم البيئية الصحية ورفاهية الإنسان من خلال مواجهة التحديات المتزايدة في إدارة التربة، وزيادة الوعي بالتربة، وتشجيع المجتمعات على تحسين صحة التربة.

ويعد اليوم العالمي للتربة مناسبا نظرا لكونه في الشهر الذي سيبدأ فيه فصل الشتاء، وهو الوقت المناسب لتحضير التربة في الموسم الذي تكون فيه التربة خاملة بهدف تجهيزه لفصل الربيع ليكون فعالا في إنتاج العديد من المزروعات وحصاد محاصيل وفيرة؛ فيما تسهم التربة في العديد من الخصائص الهامة لحياتنا كبشر مثل قدرة التربة على تنقية المياه وتصفيتها من أي معكرات أو مسببات للأمراض فهي تعمل كرشح طبيعي لها، إضافة إلى تنقية مذاق الماء ولونه.

ويأتي هذا الاهتمام بالتربة لكونها عنصرا حاسما من النظام الطبيعي وإسهامها الحيوي في رفاهية الإنسان، وذلك عبر الشراكة العالمية من أجل التربة، وتدشين يوم دولي رسمي للتربة بغرض إذكاء الوعي العالمي؛ حيث يتم التعريف في هذا اليوم على البرامج التي تسهم في تعزيز مفاهيم كل من: الصحة الكيميائية للتربة، والصحة البيولوجية لها، والصحة الزراعية، ويتم خلاله نشر النصائح التي تحسن من وظائف التربة؛ كأهمية عمليات تدوير المغذيات، وتنقية المياه، وغيرها.

الجهود السعودية: