أول نظام سعودي لإدارة المعارك في الأسطول الغربي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رعى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي بمحافظة جدة، أمس الأول، حفل تدشين سفينة جلالة الملك.. «جازان»، رابع سفن مشروع السروات، وأول سفينة في المشروع يستكمل بناء منظوماتها، وتنفذ اختبارات القبول لها على الأراضي والمياه السعودية.

وكان في استقباله سموه لدى وصوله قاعدة الملك فيصل البحرية رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، ورئيس أركان القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فھد الغفيلي.

وقال رئيس أركان القوات البحرية الملكية السعودية «إنه تم توطين القدرات الدفاعية لسفينة «جلالة الملك جازان» وإجراء اختبارات القبول لمنظوماتها بشكل كامل على الأراضي والمياه السعودية، بما في ذلك تجارب الرماية الحية لمختلف الأهداف الجوية والسطحية، وذلك في تجسيد فعلي وواقعي لرؤية المملكة 2030»، لافتا إلى أن سفن مشروع السروات تعد الأحدث من طرازها في العالم، ومزودة بأول نظام سعودي لإدارة المعركة تحت اسم «حزم»، والمطور بأيد وطنية.

وأكد أن مشروع السروات يعد نتاج الشراكة بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) وشركة «نافانتيا» الإسبانية لبناء السفن الخمس لصالح القوات البحرية الملكية السعودية؛ تحقيقا وتفعيلا لرؤية المملكة لتوطين 50% من الصناعات الدفاعية بحلول عام 2030.

بعد ذلك، طلب الإذن من وزير الدفاع لرفع العلم السعودي، ثم تفضل الوزير بصعود سطح طيران السفينة، ورفع علم المملكة؛ إيذانا بدخولها الخدمة الرسمية في القوات البحرية، ثم بدأ تشغيل رادارات السفينة وصافراتها، وصافرات السفن المجاورة؛ ترحيبا بانضمامها إلى الخدمة كرابع سفن «مشروع السروات».

عقب ذلك، تجول في برج القيادة، ثم دون كلمة في السجل التاريخي للسفينة، والتقطت صورة جماعية لسموه مع طاقم السفينة.