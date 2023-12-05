استحداث نظام تقني لإدارة عمليات التطوع بدقة عالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استحدثت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض «إنسان» نظاما تقنيا لإدارة عمليات التطوع، يتيح تنفيذ العمليات بدقة عالية ووقت قياسي، من خلال سهولة الإجراءات وسرعة الإنجاز.

وأوضح المدير العام بالجمعية محمد المحارب أن إطلاق النظام التقني الخاص بالتطوع يأتي استمرارا لجهود الجمعية في تعزيز العمل التطوعي وترسيخه، وتماشيا مع التحول الرقمي الذي تسعى الجمعية لتحقيقه في كل برامجها.

وأفاد بأن المرحلة تحتم على الجمعية وجود نظام تقني ينظم عمليات التطوع ويجعلها تسير بانسيابية، نظرا لحجم الجمعية وتعدد إدارتها وفروعها وعدد المستفيدين الذي بلغ نحو 40 ألف مستفيد ومستفيدة وأرملة تقدم لهم الخدمات والرعاية الاجتماعية بأسلوب متميز عبر 21 فرعا في محافظات الرياض، إضافة إلى الطلب المتزايد من المتطوعين لخدمة أبناء «إنسان».

وبين المحارب أن الجمعية سعت للإسهام بتحقيق رؤية المملكة 2030 التي دعت للوصول إلى مليون متطوع سنويا وتجسيد هذا التوجه الوطني، والإسهام في رفع نسبة العمل التطوعي.