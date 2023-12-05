شكرا لقرائتكم خبر أبواب خاصة لدخول ذوي الإعاقة للصلاة في الحرم المكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحرص الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة ورعايتهم وتقديم سبل الراحة لهم داخل أرجاء البيت العتيق من خلال تجهيز المواقع وأنسنتها ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

وعملت الهيئة على تجهيز المصليات بأفضل الأدوات والخدمات المخصصة لهم، وزودتها بماء زمزم، ومصاحف وكتيبات تعينهم على أداء مناسكهم، كما تتميز هذه المصليات بقربها من الأبواب تسهيلا لحركة دخولهم وخروجهم، وبإمكان القاصد من ذوي الإعاقة التوجه إلى أي من المصليات الـ 3 الخاصة بالرجال الواقعة في توسعة الملك فهد الدور الأول مقابل باب 91 ، والدور الأول مقابل جسر الشبيكة باب 68، والدور الأرضي باب 68 بجوار سلالم الشبيكة، كما خصص للقاصدات من ذوي الإعاقة 3 مصليات تقع في توسعة الملك فهد باب 88 الأرضي، وباب 65 الدور الأول «الشبيكة»، وتوسعة الملك فهد بمصلى 15 المطل على صحن المطاف.

وتتوفر بالمصليات وسائل مساندة لذوي الإعاقة كأدوات التيمم، والمصحف المزود بقلم قارئ لكبار السن، والمصحف بلغة (برايل) وعدد من الكتب القيمة، والعصا المخصصة لفاقدي البصر، بالإضافة إلى تواجد عدد من مترجمي ومترجمات لغة الإشارة المؤهلين لترجمة الخطب والدروس المقامة وحلقات الذكر.

كما تمت تهيئة الأبواب بمنحدرات للعربات ومزودة بعلامات إرشادية واضحة بلغة برايل، وهي (68 - 74 - 79 - 84 - 89 - 90 - 93 - 94)، كذلك عدة جسور وهي (جسر أجياد، والشبيكة، والمروة، والأرقم).

خدمات خاصة لذوي الإعاقة

تهيئة الأبواب بمنحدرات للعربات.

مزودة بعلامات إرشادية واضحة بلغة برايل.

عدة جسور (جسر أجياد، والشبيكة، والمروة، والأرقم).

توفير النقل الترددي عبر الساحات الشرقية.

خلال تطبيق »تنقل« يمكن حجز عربة كهربائية.

توفير العربات اليدوية في: