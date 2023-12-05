شكرا لقرائتكم الجدعان يتحدث عن ميزانية 2024 غدًا في المؤتمر الصحفي الحكومي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يعقد مساء غدٍ الأربعاء المؤتمر الصحفي الحكومي، بمشاركة وزير المالية محمد الجدعان، الذي يتطرق خلاله للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، وأرقام ومؤشرات مضامين إعلان الميزانية.

أسئلة الصحفيين

كما يجيب وزير المالية عن أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر، الذي ينقل عبر القنوات السعودية على الهواء مباشرة.