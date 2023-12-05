شكرا لقرائتكم خبر عن يوم التطوع السعودي.. فعاليات مميزة لـ"الداخلية" في الرياض ومكة والدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، اليوم، فعاليات متنوعة بمناسبة يوم التطوع السعودي والعالمي الذي يصادف الخامس من شهر ديسمبر من كل عام ميلادي.

وحضر الفعاليات، مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية المشرف على مستشفى قوى الأمن اللواء سليمان الداود، وذلك في مستشفيات قوى الأمن بالرياض ومكة المكرمة والدمام.

يوم التطوع السعودي

استعرضت الفعاليات، أهمية العمل التطوعي، ونشر وترسيخ ثقافته المتمثلة في صور التكافل والتلاحم المجتمعي، والتعريف بالفرص التطوعية المتاحة وآلية التقديم عليها.

واستهدفت الفعاليات استثمار الطاقات والمواهب للإسهام في تنمية الوطن، وعرض رسائل توعوية عن أهمية التطوع عبر الشاشات الإلكترونية.