شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الموارد البشرية يدشن "معيار تفعيل تطوع القطاع الخاص" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، م. أحمد الراجحي، "معيار تفعيل التطوع للقطاع الخاص"، ممثلا بمركز دلني للأعمال وهو أحد مبادرات بنك التنمية الاجتماعية، وبإشراف الإدارة العامة للتطوع في وزارة الموارد البشرية خلال حفل "عطاء وطن" السنوي بالرياض، مزامنةً مع "يوم التطوع السعودي والعالمي" الموافق 5 ديسمبر.

وذلك بهدف إثراء وتطوير ممارسات وإجراءات تفعيل العمل التطوعي في القطاع الخاص؛ لتعظيم أثر الجهود التطوعية في المجتمع، لرؤيةِ وطنيةِ مُستدامة.

ويعد "معيار التطوع للقطاع الخاص" دليلاً إرشادياً شاملاً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي ترغب بالمشاركة في منظومة العمل التطوعي في المملكة عبر تفعيل المسؤولية الاجتماعية التطوعية عند منسوبيها، سواءً كانوا منسوبين حاليين أو متقاعدين بالإضافة إلى أُسرهم.

تفعيل العمل التطوعي

ويقدم المعيار للمنشآت خارطة الطريق لتفعيل العمل التطوعي لديها في جميع جوانب العمل المؤسسي وفق أفضل الممارسات العالمية.

يهدف إنشاء "معيار التطوع للقطاع الخاص" إلى تمكين ودعم المنشآت من تفعيل دورها التطوعي عبر إيجاد خط أساس مشترك للمنشآت الراغبة في التطوع، وتقليل المخاطر الناشئة من الممارسات التطوعية الخاطئة، ليتم بعد ذلك إبراز الجهود عبر إصدار التقارير التي تخدم التوجهات الوطنية في العمل التطوعي.

ويسهم ذلك بتحقيق أحد أهداف الرؤية المندرجة تحت برنامج التحول الوطني، عبر تشجيع العمل التطوعي، إلى جانب قياس أثره في المجتمع، وأخذ الدروس المستفادة من التجارب النوعية لتطوير ثقافة العمل التطوعي وتعزيزها في المملكة.

المبادرات الاستراتيجية

ويتبنى مركز دلني للأعمال عدداً من المبادرات الاستراتيجية لتفعيل المسؤولية الاجتماعية للجهات والأفراد لخدمة رواد الأعمال وأصحاب العمل الحر.

وحصل المركز نتيجةً لهذه المبادرات في العام الماضي على المركز الأول في الجائزة الوطنية للعمل التطوعي 2022م لتفعيله التطوع الاحترافي بوصفه عملًا نوعيا يخدم المنشآت وأصحاب العمل الحر.

بنك التنمية الاجتماعية

ويعد بنك التنمية الاجتماعية أحد ركائز التنمية الهامة في المملكة العربية السعودية، منذ نشأته عام 1971، إذ شهد البنك تطورات جوهرية وضعته اليوم في مصاف أحد أهم المؤسسات التنموية التي تقوم بدور فعال ومؤثر في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ويقدم البنك حزمة من الخدمات المالية وغير المالية، وبرامج توعوية عن الادخار للمواطنين، إلى جانب برامج بناء القدرات وورش العمل لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة، لتمكين كافة الفئات المستهدفة في نشاطاتها التنموية والاجتماعي، ولتحسين كفاءة الإنتاج بتعظيم المشاركة الاقتصادية، منطلقًا نحو آفاق أوسع في تحقيق التمكين التنموي الشامل والمستدام لمجتمع حيوي ومنتج.