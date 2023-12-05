السعودية تُقرّ غدا الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد

الشورى للاقتصاد: اهتموا بالتوظيف ومدن الحدود طالب مجلس الشورى وزارة الاقتصاد والتخطيط، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير آليات ومناهج عمل وحوكمة، من أجل تحقيق مفهوم الرصد... الرياض: الرياض: دوت الخليج 21 جمادى الأولى 1445 هـ 21 جمادى الأولى 1445 هـ الصليب الأحمر: دعم المملكة لغزة أنقذ الأرواح أوضح المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر روبرت مارديني أن الوضع الحالي في غزة لا يقل عن كونه كارثيًا، وهذا أمر يشاهد يوما بعد... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 21 جمادى الأولى 1445 هـ 21 جمادى الأولى 1445 هـ تطوير نفق الملك عبدالله - الرياض بدأت أمانة الأحساء، تنفيذ خطتها لتطوير تقاطع طريق الملك عبدالله «الدائري الداخلي» مع طريق الرياض لإنشاء نفق بطول 1500 متر، وفتح... الأحساء: دوت الخليج الأحساء: دوت الخليج 21 جمادى الأولى 1445 هـ 21 جمادى الأولى 1445 هـ خدمات لذوي الإعاقة في الحرم المكي تحرص الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة ورعايتهم، وتقديم سبل الراحة لهم... مكة المكرمة: دوت الخليج مكة المكرمة: دوت الخليج 21 جمادى الأولى 1445 هـ 21 جمادى الأولى 1445 هـ بيئتنا خضراء بالعاصمة المقدسة أطلقت أمانة العاصمة المقدسة مبادرة تطوعية بعنوان - بيئتنا خضراء؛ تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتشجيع السلوك... ‏مكة المكرمة: دوت الخليج ‏مكة المكرمة: دوت الخليج 21 جمادى الأولى 1445 هـ 21 جمادى الأولى 1445 هـ 5 آلاف مخالفة رصد آلي للنقل البري وشحن البضائع يتصدر رصدت الهيئة العامة للنقل خلال حملاتها على أنشطة النقل البري 34.545 مخالفة محررة، فيما سجلت عمليات الرصد الآلي 5.211 مخالفة، بينما سجلت... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 21 جمادى الأولى 1445 هـ 21 جمادى الأولى 1445 هـ ضبط أغذية فاسدة في الرياض ضبطت غرفة العمليات المشتركة في جولتها الرقابية بأحياء وسط الرياض منشأتين ومنزلين حولتها عمالة مخالفة إلى مواقع لتحضير الأغذية... الراض: دوت الخليج الراض: دوت الخليج 21 جمادى الأولى 1445 هـ 21 جمادى الأولى 1445 هـ

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