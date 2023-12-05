انطلاق فعاليات يوم التطوع السعودي والعالمي في إدارات الدفاع المدني

واستعرضت الفعاليات، جهود "الدفاع المدني" في مجال العمل التطوعي لعام 2023م، والتعريف ببرامجها الهادفة إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، باعتباره أساسًا مهمًا لبناء وتنمية المجتمعات.
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