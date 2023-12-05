انطلاق فعاليات يوم التطوع السعودي والعالمي في إدارات الدفاع المدني

انطلقت اليوم، فعاليات يوم التطوع السعودي والعالمي تحت شعار " عطاء وطن "، الذي يصادف الخامس من شهر ديسمبر من كل عام ميلادي، بحضور مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، وذلك في مديريات وإدارات الدفاع المدني في مناطق المملكة.

واستعرضت الفعاليات، جهود "الدفاع المدني" في مجال العمل التطوعي لعام 2023م، والتعريف ببرامجها الهادفة إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، باعتباره أساسًا مهمًا لبناء وتنمية المجتمعات.