ضبط أغذية فاسدة في الرياض

وأوضحت أمانة منطقة الرياض، في تقرير إحصائي، أن جهود الغرفة المشتركة أسفرت أيضًا عن مصادرة أقمشة مقلدة، وإزالة 89 مبسطًا مخالفًا للخضار والفواكه، ومصادرة 6500 كيلوجرام خضار وفواكه، سُلمت للجمعيات الخيرية، إلى جانب إغلاق عددٍ من المواقع المخالفة، واستدعاء أصحاب العلاقة، للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.
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