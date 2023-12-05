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الارتقاء بالخدمات أبرز مطالب أهالي الباحة لمدير الصحة

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استقبل أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، مدير عام الشؤون الصحية المعين حديثًا بالمنطقة الدكتور عبدالدائم بن محمد العنزي، مؤكدًا على أهمية تكثيف الجهود والعمل على تقديم أفضل الخدمات بمختلف المرافق الصحية بالمنطقة ومحافظاتها ومراكزها لخدمة المواطنين والمقيمين، فيما وضع أهالي المنطقة عدة مطالب للعنزي، أهمها الارتقاء بالخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية ورفع الطاقة الاستيعابية في عدد من التخصصات الدقيقة مع استقطاب الكفاءات المميزة من الاستشاريين والأخصائيين، وشدد الأهالي على تطوير مراكز طب الأسنان والتقليل من الانتظارات التي تصل إلى عدة أشهر مع فتح مراكز جديدة لفك الاختناقات في المراكز الأخرى.

وطالب الأهالي بالاهتمام بشكل أكبر بالمستشفيات الطرفية وفتح أقسام أخرى للتخفيف من العبء على المستشفيات المركزية والتقليل من التحويل إليها، إضافة إلى إنشاء مراكز متخصصة للحوادث، وذلك لكثرتها في تلك المستشفيات ولقربها من طرق رئيسية تربط عدة مناطق مع زيادة الكوادر الطبية ورفع السعة السريرية والعناية المركزة.

ونجحت صحة الباحة في خفض عدد الإحالات الخارجية، وذلك برفع مستوى الخدمة وإيجاد حلول بعد تعاقدها مع عدد من الاستشاريين والأخصائيين في عدد من التخصصات الدقيقة وسد العجز في المستشفيات المركزية.


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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