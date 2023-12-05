الارتقاء بالخدمات أبرز مطالب أهالي الباحة لمدير الصحة

وطالب الأهالي بالاهتمام بشكل أكبر بالمستشفيات الطرفية وفتح أقسام أخرى للتخفيف من العبء على المستشفيات المركزية والتقليل من التحويل إليها، إضافة إلى إنشاء مراكز متخصصة للحوادث، وذلك لكثرتها في تلك المستشفيات ولقربها من طرق رئيسية تربط عدة مناطق مع زيادة الكوادر الطبية ورفع السعة السريرية والعناية المركزة.
ونجحت صحة الباحة في خفض عدد الإحالات الخارجية، وذلك برفع مستوى الخدمة وإيجاد حلول بعد تعاقدها مع عدد من الاستشاريين والأخصائيين في عدد من التخصصات الدقيقة وسد العجز في المستشفيات المركزية.
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