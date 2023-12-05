شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن فاكهة شهيرة ورخيصة الثمن تقي من السرطان وتعزز صحة القلب والمناعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تنمو فاكهة البوملي، في العديد من الدول الشرقية، مثل: الصين، واليابان، وبسبب فوائدها العديدة تعد هذه الشعوب أن البوملي ثروة كبيرة.

وحول فوائد البوملي الصحية:

1-يحمي من التهاب المسالك البولية: تناول البوملي من شأنه أن يحمي ويقلل من خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية، إضافة إلى احتواء البوملي على فيتامين ج (Vitamin C) جعله يرفع من مستوى الحموضة في البول مشكلًا بيئة غير مناسبة لنمو البكتيريا، وبالتالي يقلل من خطر إصابتك بالتهاب المسالك البولية.

2-يعزز صحة القلب: يحتوي البوملي على مستويات عالية من البوتاسيوم الضروري للقلب وصحته، وبالتالي تناوله ينعكس إيجابًا على عضلة القلب، والبوتاسيوم مهم من أجل تنظيم مستويات ضغط الدم والتقليل من مستويات الكوليسترول السيء في الجسم، ويساعد عصير البوملي في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، وبالتالي التقليل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

3-يقي من الالتهابات: تناول حصة كاملة من البوملي يوميا يمنع الجذور الحرة من مهاجمة الجسم والإصابة بالالتهابات، فالبوملي قادرة على تحفيز الأجسام المضادة والخلايا المناعية في الجسم من أجل محاربة البكتيريا المختلفة، وفق "ويب طب".

4-يساهم في الوقاية من السرطان: البوملي غني جدًا بالفلافونويد (Fiavonoids) وهي مضادات أكسدة تساعد في خفض خطر الإصابة بسرطان البنكرياس وسرطان الثدي، أما وجود مستويات عالية من الألياف الغذائية فيها يساهم في خفض خطر الإصابة بسرطان القولون، كما أن تناول البوملي يساعد في منع انتشار الخلايا السرطانية في الجسم.

5-يساعد تناول البوملي في تعزيز صحة الجهاز المناعي وتناول البوملي يعمل على محاربة الإصابة بمشكلات الجهاز الهضمي، مثل: الإسهال، أو الإمساك ويساهم تناول البوملي في تعزيز صحة العظام وحمايتهم من الإصابة بالهشاشة ويعمل تناول البوملي على خفض الوزن، وذلك لاحتوائها على كمية عالية من الماء والألياف الغذائية.حماية اللثة من الإصابة بالمشكلات والامراض المختلفة.

6-يعزز صحة البشرة: احتواء البوملي على فيتامين أ (Vitamin A)، وفيتامين ج الذي يساهم في تكوين الكولاجين، ويجعل له فوائد عديدة للبشرة، وأهمها الآتي: يقلل من ظهور التجاعيد ويعالج مشكلة حب الشباب الشائعة ويرطب البشرة، ويكسبها نضارة ويعزز صحة الشعر، كما يحتوي البوملي على مغذيات ضرورية للشعر، مثل: فيتامين أ، وفيتامين ج، والزنك، وهذه المغذيات تلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على صحة الشعر وتحفيز نموه.