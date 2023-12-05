شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها سرقة الحسابات البنكية..خبير"تقني"يحذرمن من برامج VPN ويكشف خطورتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الإنهيار بات وشيكا .. 7 دول عربية ستنهار عملاتها وتصبح بدون أي قيمة نقدية .. الاسماء بالترتيب ! القصة الكاملة لجريمة معلمة بسن 28 والتي احرقها جارها لأنها لم تنفذ له هذا الطلب الوقح!!

كانت هذه تفاصيل خبر من بينها سرقة الحسابات البنكية..خبير"تقني"يحذرمن من برامج VPN ويكشف خطورتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.