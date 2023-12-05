شكرا لمتابعة خبر عن الخثلان يوضح من الأحق بتسمية المولود الأب أم الأم..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجاب الشيخ سعد الخثلان، على سؤال شخص حول الأحقية بتسمية المولود، موضحا أن والده يصر على تسمية مولوده باسم اخيه المتوفي -عم الطفل-.

وأوضح الخثلان،أن الأب له الأحقية بتسميهة المولود من الأم، وكذلك في هذا الموقف هو الأحق بتسمية ابنه بدلا من جده.

ولفت الشيخ الخثلان إلى أنه على الأب التلطف إلى ابيه، وإقناعه، بالرغم من أحقيته في تسمية ابنه، مستشهدا بقول الله تعالى: “وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا”.