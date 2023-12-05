شكرا لمتابعة خبر عن هيئة التراث ترصد مخالفاً حاز قطعة أثرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت هيئة التراث عن رصد مخالفة لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني ، وذلك بعد تداول مقطع لشخص يحوز قطعة أثرية دون إبلاغ الهيئة بصفتها جهة الاختصاص .

وأشارت الهيئة إلى أنها قامت بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمتابعة الحالة واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب ما نص عليه نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، مؤكدة على أهمية التراث الوطني والمحافظة عليه وأن المساس به يعد مخالفة نظامية .

وفي وقت سابق ، تم تداول مقطع فيديو عبر المنصات الاجتماعية ، يظهر شخصاً ينقل قطعة صخرية تحوي نقوشا أثرية .