شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يوضح سبب اختلاف طول الليل والنهار في بقاع الأرض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خبير الأرصاد والأحوال الجوية الدكتور خالد الزعاق ، سبب اختلاف طول الليل والنهار في جميع بقاع الأرض .

وقال الزعاق : ” إن سبب الاختلاف يرجع إلى طبيعة كروية الأرض ودورانها حول نفسها وميلان محور هذا الدوران ، لذلك يختلف طول الليل والنهار في بقاع الأرض ماعدا المناطق الواقعة على خط الاستواء” .

وأشار إلى أن خط الاستواء هو الفاصل بين المناطق الشمالية والجنوبية وفصول هذه المناطق عكسية ، فإذا جاء الشتاء في المناطق الشمالية ، يصبح الصيف في المناطق الجنوبية والعكس .

وأضاف : إذا تعامدت الشمس على خط الاستواء فإن طول الليل والنهار يتساوي على جميع بقاع الأرض ويعتدل الزمان ، بينما إذا تعامدت الشمس على مدار السرطان فإن المناطق الشمالية تعيش أطول نهار وأقصر ليل في السنة ، والعكس يحدث إذا تعامدت على مدار الجدي .