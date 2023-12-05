القبض على تيك توكر شهير شارك اعلامية مصرية مقاطع فاضحة

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ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على التيك توكر والمطرب الشهير بعد مشاركتهم في بث مقاطع فيديو مخلة ومنافية للآداب، بالتعاون مع الإعلامية إنجي حمادة. تتضمن الاتهامات تحريضًا على الفسق والفجور. سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وفقًا للقوانين المعمول بها.
القبض على تيك توكر شهير
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط التيك توكر خلال اختفائه في محافظة سوهاج جنوب البلاد، وقد تم نقله إلى القاهرة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، في السياق نفسه قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس الإعلامية إنجي حمادة لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات، ويذكر أن الإعلامية حاولت الانتحار أثناء القبض عليها بقطع شرايين يدها، وتم منعها من تنفيذ المحاولة وتقديم الرعاية اللازمة لها.
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