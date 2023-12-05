شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الصحة السعودية تمنع نهائياً السفر من والى هذه الدول بسبب تفشي وباء خطير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الحصيني يحذر سكان هذه المناطق في المملكة من موجة صقيع قاسية وأمطار واحتمال سقوط برد

“أصدرت هيئة الصحة العامة ‘وقاية‘ قائمة بالدول التي يُنصح بعدم السفر إليها بسبب انتشار الأمراض المعدية فيها. القائمة تشمل العراق، تايلند، أفغانستان، بنغلاديش، كينيا، تشاد، الفلبين، الهند، سوريا، أوغندا، نيبال، وزيمبابوي.

الصحة السعودية تمنع نهائياً السفر من والى هذه الدول

وأوضحت الهيئة أن القائمة تستند إلى مؤشرات متعددة مثل معدلات الإصابة بالأمراض المعدية وانتشارها وقدرة الدول على السيطرة عليها. يجب مراجعة القائمة بانتظام نظرًا لتغيرات الوضع الصحي في الدول المذكورة.”