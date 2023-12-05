يتطرق خلاله للميزانية العامة للدولة للعام الجديد.. المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف غداً وزير المالية

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محمد بن مسعود - الدمام - يعقد مساء غدٍ الأربعاء المؤتمر الصحفي الحكومي، بمشاركة وزير المالية محمد الجدعان، الذي يتطرق خلاله للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، وأرقام ومؤشرات مضامين إعلان الميزانية.

كما يجيب وزير المالية عن أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر، الذي ينقل على الهواء مباشرة عبر القنوات السعودية.

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