‏الهلال الأحمر يشارك في المؤتمر الدولي الرابع للمركز السعودي لسلامة المرضى بالقصيم

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محمد بن مسعود - الدمام - شارك ‏فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم ضمن 35 جهة حكومية وأهلية في المؤتمر الدولي الرابع للمركز السعودي لسلامة المرضى، الذي تنظمه المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم، تحت عنوان "من التوعية إلى التنفيذ"، وذلك بمقر مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.

وشارك فرع الهيئة في المؤتمر من خلال ركن توعوي مجهز بكوادر طبية إسعافية ومتطوعين ومتطوعات، وتوزيع هدايا توعوية وحقائب إسعافية وتعريف الزوار بمبادرات الهيئة، ومن أهمها مبادرة "ومن أحياها" لنشر الوعي بأهمية تعلم الإنعاش القلبي الرئوي وطريقة استخدام جهاز الصدمات القلبية والتدريب عليه لمنسوبي أماكن التجمعات والمقرات الحكومية والمؤسسات الخاصة.

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