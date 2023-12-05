تراند اليوم : بالفيديو.. مرشد "اجتماعي" يكشف عن تكلفة الزواج ومتوسط المهور.. ويعلق: التكلفة الشهرية لمعيشة زوجين في الرياض تصل ل 12 ألف ريال

صحيفة الخليج 365: كشف المرشد النفسي والاجتماعي ناصر الجميعة، أن تكلفة الزواج تصل إلى ربع مليون ريال، والتكلفة الشهرية لمعيشة زوجين في الرياض تتراوح من 8000 ريال إلى 12 ألف ريال دون إضافة الأقساط.

وقال خلال لقاء له مع برنامج "الراصد" المذاع على قناة الإخبارية: " متوسط المهور في المملكة تتراوح من 40 إلى 50 ألف، والذهب بما يعادل 10 أو 15 ألف، وبعض الهدايا مثل الآيفون الجديد ب 6 آلاف ريال وهدية للوالد والوالدة".

وأضاف:" عادة عائلة الشاب تساعده في تحمل هذه التكاليف"، مشيرا إلى أن تكلفة الزواج ليست الشيء المتعب، وإنما التكلفة اليومية بعد الزواج هي المتعبة والآن صار الترفيه أساسي، والمطاعم بمعدل مرتين أو 3 مرات في الأسبوع والكافيه، وغيره، لافتا إلى أن التكلفة اليومية قد تصل إلى 4 آلاف في الشهر.