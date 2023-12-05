مخالفة تخييم دون ترخيص بمحمية الملك عبدالعزيز

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وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، مؤكدة أن عقوبة التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية دون ترخيص تصل إلى 3000 ريال.
كما ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيما من الجنسية اليمنية مخالفا لنظام البيئة باستغلال الرواسب دون ترخيص، يعمل على آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة بمنطقة تبوك، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقه.
وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.
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