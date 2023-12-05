شكرا لقرائتكم خبر سقوط أمطار رعدية على معظم المناطق حتى الجمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل رابغ والكامل، كما يتوقع أن تتأثر منطقة المدينة المنورة لتشمل ينبع والعيص والعلا وبدر ووادي الفرع، ومناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، كما يتوقع هطول أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة، وتشمل المدينة المنورة والمهد والحناكية وخيبر.
وأشارت المديرية إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل العاصمة المقدسة والطائف والجموم وجدة وخليص وبحرة والليث والقنفذة وأضم والعرضيات وميسان، ومناطق حائل والباحة وعسير وجازان.
الحالة المطرية بمنطقة مكة:
- سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة.
- تؤدي إلى جريان السيول.
- تساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة.
- مثيرة للأتربة والغبار.
- تشمل رابغ والكامل.
- العاصمة المقدسة والطائف والجموم وجدة وخليص.
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