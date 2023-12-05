مكة والرياض الأعلى في مخالفات النقل البري والبحري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما سجلت منطقتا مكة والرياض العدد الأكبر من مخالفات النقل البري والبحري، نفذت الهيئة العامة للنقل، ممثلة بالإدارة العامة للرقابة، بالتعاون مع الجهات المعنية، حملات رقابية ميدانية خلال شهر نوفمبر الماضي، نتج عنها 260,454 عملية فحص في أنشطة النقل البري؛ منها 258,191 عملية فحص لمركبات النقل، و555 عملية فحص للمركبات الأجنبية. المخالفات حسب المناطق: 11,768 مخالفة في منطقة الرياض.

9,549 مخالفة في منطقة مكة المكرمة.

6,745 مخالفة في المنطقة الشرقية.

2,228 مخالفة بمنطقة المدينة المنورة.

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