700 خبير يناقشون الجرائم السيبرانية والأدلة الجنائية الرقمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لمناقشة الجرائم السيبرانية والأدلة الجنائية الرقمية، انطلقت أمس بمقر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في الرياض أعمال (المؤتمر الدولي السادس للجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي)، الذي تنظمه الجامعة خلال الفترة من 5 - 7 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الجامعة ممثلة بالجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب لمواكبة التقنية المعلوماتية وتطوراتها المتلاحقة، وما أفرزته من أنماط إجرامية جديدة تشكل تحديات غير تقليدية للدول تستدعي تعزيز التعاون الدولي لمواجهتها.

ويشارك في أعمال المؤتمر 700 متخصص وخبير في مجالات علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، وعلم الجريمة.

وأوضح نائب رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور طارق الريس في كلمته، أن الجامعة أولت موضوع الأدلة الجنائية ومختبراتها عنايتها واهتمامها للدور الرئيس الذي تؤديه في مجالات تحقيق العدالة الجنائية وكشف الجريمة، مؤكدا أن المؤتمر الذي يشهد مشاركة واسعة من المختصين من المنطقة العربية وأنحاء العالم، يعد حدثا هاما في مجال الطب الشرعي إذ يحرص المختصون على المشاركة في أعماله للاطلاع على آخر المستجدات في هذا المجال الحيوي المهم.

وأضاف الريس، أن الجامعة تسعى من خلال محاور المؤتمر إلى تعزيز التعاون وتبادل الأفكار والخبرات في مجالات مسارات المؤتمر الذي استقطبت له هيئة علمية متميزة من الخبراء على مستوى العالم، إلى جانب تنظيمها، لمعرض مصاحب تشارك فيه عدد من الشركات الرائدة في تقنيات علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي لعرض أحدث منتجاتها على المؤسسات والجهات العلمية والأمنية المشاركة.