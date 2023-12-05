700 خبير يناقشون الجرائم السيبرانية والأدلة الجنائية الرقمية

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ويشارك في أعمال المؤتمر 700 متخصص وخبير في مجالات علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، وعلم الجريمة.
وأوضح نائب رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور طارق الريس في كلمته، أن الجامعة أولت موضوع الأدلة الجنائية ومختبراتها عنايتها واهتمامها للدور الرئيس الذي تؤديه في مجالات تحقيق العدالة الجنائية وكشف الجريمة، مؤكدا أن المؤتمر الذي يشهد مشاركة واسعة من المختصين من المنطقة العربية وأنحاء العالم، يعد حدثا هاما في مجال الطب الشرعي إذ يحرص المختصون على المشاركة في أعماله للاطلاع على آخر المستجدات في هذا المجال الحيوي المهم.
وأضاف الريس، أن الجامعة تسعى من خلال محاور المؤتمر إلى تعزيز التعاون وتبادل الأفكار والخبرات في مجالات مسارات المؤتمر الذي استقطبت له هيئة علمية متميزة من الخبراء على مستوى العالم، إلى جانب تنظيمها، لمعرض مصاحب تشارك فيه عدد من الشركات الرائدة في تقنيات علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي لعرض أحدث منتجاتها على المؤسسات والجهات العلمية والأمنية المشاركة.
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