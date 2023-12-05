رصد 3580 مخالفة مبان بجدة خلال نوفمبر

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وأوضحت الأمانة أن جهود الرقابة التي نفذتها البلديات الفرعية خلال الشهر الماضي تأتي في إطار خطة دعم مكثفة لتحسين المشهد الحضري ورصد مخالفات المباني بكل أشكالها، مبينة أن الأعمال الميدانية نتج عنها إشعار 4014 موقعا مخالفا لتصحيح وضعهم نظاما.
وبينت أمانة جدة أن المخالفات التي جرى رصدها تنوعت ما بين عدم وضع لوحة بمواقع البناء توضح بيانات الرخصة، أو إهمال صيانتها، كذلك تجميع مواد البناء خارج الحدود المسموح بها، وإهمال تسوير أو تشجير محيط الأراضي في المناطق التي تحددها البلدية حسب المواصفات والتعليمات، إضافة إلى غياب الحاويات المخصصة لمخلفات ترميم المباني، فضلا عن عدم التعاقد مع ناقل نفايات مؤهل من الأمانة أثناء تنفيذ أعمال البناء والهدم والترميم.
مخالفات رصدت:
- عدم وضع لوحة بمواقع البناء.
- تجميع مواد البناء خارج الحدود المسموح بها.
- إهمال تسوير أو تشجير محيط الأراضي.
- غياب الحاويات المخصصة لمخلفات ترميم المباني.
- عدم التعاقد مع ناقل نفايات مؤهل من الأمانة.
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