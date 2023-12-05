برنامج دعم فني لتحصين الحيوانات في الشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها «وقاء» أمس الأول برنامج الدعم الفني لتحصين الحيوانات، وتطهير مواقع الثروة الحيوانية» في الدمام. ويهدف البرنامج الذي أقيم بمشاركة 40 جهة إلى التوسع في تأهيل وترخيص مقدمي خدمات الوقاية.

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