شكرا لقرائتكم خبر تحريك المعدات لإزالة مخلفات المسالخ بعسيلة مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حركت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في بلدية الشرائع الفرعية، فرقا ميدانية مزودة بالعمالة والآليات والمعدات، لتنظيف مخلفات المسالخ وإزالة النفايات بالكامل في أطراف حي العسيلة، تفاعلا مع ما نشرته الصحيفة في وقت سابق بعنوان: «مخلفات المسالخ تكتم أنفاس أهالي عسيلة مكة».

ووزعت البلدية عددا من الفرق الميدانية والعمالة والمعدات لتنظيف الموقع بالكامل، مع فرض رقابه على الموقع لضمان عدم إعادة رمي المخلفات من المخالفين.

وأوضح الناطق الرسمي بالأمانة أسامة زيتوني لـ«مكة»، أن الأمانة تبذل جهودا رقابية كبيرة خلال البلديات الفرعية والجولات الميدانية المستمرة.

كما يحرص مراقبو البلدية على متابعة المنطقة، وفي حال ضبط مخالفين يرمون المخلفات تطبق بحقهم لائحة الغرامات والجزاءات البلدية.

ونوه إلى أهمية الوعي بخطورة هذه الظاهرة، وما قد تسببه من أضرار بيئية.

وأضاف، بأن هناك برامج توعوية للأمانة بهذا الخصوص خلال اللوحات الإرشادية ووسائل التواصل، للتوعية بخطورة هذه الظاهرة وأضرارها البيئية والصحية، وما تسببه من تشوه بصري.

مشددا على عدم التهاون بحق المخالفين.