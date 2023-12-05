البديوي: تعزيز المشاريع الخليجية ودعم الذكاء الاصطناعي

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- بواسطة أيمن الوشواش - أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، بمواقف دول مجلس التعاون الراسخة والثابتة لنصرة الشعب الفلسطيني، تلك المواقف التي أسهمت في تخفيف معاناة هذا الشعب الشقيق، ولا سيما أن هذه المواقف الخليجية تأتي استكمالا للمواقف السابقة لدول مجلس التعاون. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، بمواقف دول مجلس التعاون الراسخة والثابتة لنصرة الشعب الفلسطيني، تلك المواقف التي أسهمت في تخفيف معاناة هذا الشعب الشقيق، ولا سيما أن هذه المواقف الخليجية تأتي استكمالا للمواقف السابقة لدول مجلس التعاون. وأوضح أن المجلس ناقش في هذه الدورة العديد من الملفات المهمة التي تهدف إلى تعزيز المشاريع الخليجية المشتركة، وتوطين رأس المال الخليجي وتكامل خارطة الصناعات الخليجية، ومشاريع الأمن المائي والغذائي وأمن الطاقة، والتعامل مع التحديات البيئية، وتفعيل دور القطاع الخاص الخليجي، والدفع بمتطلبات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتعزيز أولويات التعاون والتنسيق السياسي والاقتصادي والتنموي والأمني والعسكري، وتقوم الأمانة العامة عبر آليات متابعة العمل الخليجي المشترك بمتابعة هذه الملفات الحيوية والمهمة.

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