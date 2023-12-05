بدء استقبال طلبات المشاركة بمسابقة «طيبة ثون» الابتكارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة أمس بدء استقبال طلبات المشاركة في مسابقة «طيبة ثون» الابتكارية حتى الـ 12 من يناير المقبل، عبر الموقع الالكتروني للجامعة. وبينت الجامعة أن المسابقة تهدف إلى تعزيز صناعة الابتكار، وتحفيز تنمية المهارات الإبداعية والابتكارية لدى طلاب الجامعة، وتعريف الطلاب بدور المشاريع الطلابية في تعزيز البيئة المعرفية والريادية، وتطوير المهارات المتميزة لدى طلاب الجامعة، وتهيئتهم لسوق العمل، كما تشكل المسابقة فرصة لتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع مبتكرة، وإيجاد حلول ومشاريع تتوافق مع أهداف الجامعة وتحقيقي مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

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