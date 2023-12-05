شكرا لقرائتكم خبر سلطنة عمان تثمن إنجازات مجلس التعاون بمختلف المجالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعرب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عمان، فهد آل سعيد، عن تقديره الكبير لما حققه المجلس من إنجازات في مختلف المجالات وذلك بفضل توجيهات القادة الخليجيين وتعاون الدول الأعضاء.

جاء ذلك خلال وصوله الدوحة، لترؤس وفد السلطنة في أعمال الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نيابة عن سلطان عمان هيثم بن طارق، مشيرا إلى أن تعزيز التعاون والتكامل بين الشعوب الخليجية التي يجمعها التاريخ المشترك، والمصير الواحد كان له أبلغ الأثر في ذلك .

ونوه آل سعيد، أن الساحة الإقليمية شهدت في الآونة الأخيرة العديد من التطورات المتسارعة التي ألقت بظلالها على العديد من الدول، مما يتطلب المزيد من الجهود لتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى في مواجهة كافة التحديات، بما يضمن لشعوب المنطقة مواصلة مسيرتها في أجواء يسودها الهدوء والاستقرار.