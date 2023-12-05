جامعة المؤسس تحتفي باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

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وتسعى الجامعة من خلال الاحتفاء بهذه المناسبة تحت شعار «متحدون»، إلى تسليط الضوء على قضايا ذوي الإعاقة من أجل ضمان حقوقهم وتمكينهم من تحقيق نمو مستقل والحصول على أفضل الخدمات الصحية دون تميز، فضلا عن توعية جميع شرائح المجتمع وزيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.
وتشتمل الفعالية على عدد من النشاطات العلمية التي يقدمها نخبة من المختصين والمختصات في هذا المجال، منها ورش تدريبية وأوراق عمل وتجارب ملهمة ومعرض فني وأركان خاصة بالجمعيات والشركات، إضافة إلى مشاركة مكتبة الجامعة بالإصدارات الحديثة من الكتب في التربية الخاصة.
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