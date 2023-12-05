شكرا لقرائتكم خبر قمة الخليج تتبنى الركائز الأساسية لتحولات الطاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبني قادة الخليج في البيان الختامي الركائز الأساسية لتحولات الطاقة (أمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية، والتغير المناخي)، خلال الاستمرار في استثمارات مستدامة للمصادر الهيدروكربونية، للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية، مع مراعاة التطورات التقنية باعتماد نهج الاقتصاد الدائري للكربون، بوصفه منهجا متكاملا وشاملا لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات الدفيئة، وإدارتها باستخدام جميع التقنيات والابتكارات المتاحة، للتأكد من فاعلية وترابط ومواءمة الركائز الأساسية.

وثمن المجلس الأعلى ما تقوم به الدول الأعضاء من إنجازات وجهود في ركائز نهج الاقتصاد الدائري للكربون الـ4 (خفض الانبعاثات، إعادة استخدامها، إعادة تدويرها، إزالتها)، والتي شملتها مبادرة السعودية الخضراء، والإسهامات المحددة وطنيا لدول المجلس، مثل (مشروعات الطاقة المتجددة، كفاءة الطاقة، إنتاج الهيدروجين النظيف، التقاط وتخزين وإعادة استخدام الكربون، حلول إزالة الكربون المبنية على الطبيعة)، والدفع بالتعاون بين دول المجلس لتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون في السياسات والآليات والاستراتيجيات والخطط والمبادرات ذات العلاقة، بما في ذلك الإسهامات المحددة وطنيا.

وأكد المجلس الأعلى تعزيز العمل المشترك، لتعظيم أثر جهود ومبادرات دول المجلس في العمل المتعلق بتحولات الطاقة والتغير المناخي، وتفعيل التعاون وتبادل الخبرات، وتطوير المُمَكّنات مع دول المنطقة، تحت مظلة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.