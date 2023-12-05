المملكة وقطر .. ثوابت تاريخية راسخة ومصير مشترك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تربط المملكة وقطر علاقات تاريخية تستند إلى ثوابت مشتركة تحكمها أواصر الأخوة والقربى والمصير المشترك، حتى باتت مرتكزا لتشمل مختلف الجوانب الاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والأمنية، والاقتصادية، والشبابية.

وتحرص قيادتا البلدين على تعميق التعاون الثنائي بينهما، وتكامل الجهود فيما يتعلق بضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، ومواجهة مختلف التحديات، وتحقيق التقدم والازدهار.

وأسهمت الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في المملكة ودولة قطر في تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، انطلاقا من إيمان القيادتين بأهمية الاتصال المباشر ودوره في زيادة التلاحم والتفاهم المشترك، حيث حل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في ديسمبر 2016، ضمن جولته الخليجية، ضيفا على دولة قطر.

وحددت رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بشأن تعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون، أولويات العمل الخليجي المشترك، عبر منظومة خليجية راسخة تتسم بالفعالية والكفاءة، وتسهم في الحفاظ على الاستقرار والسلم الإقليمي والعالمي، وتعزيز المكانة الدولية للمجلس، وإنجاز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول المجلس وعلى المنطقة.

وتحقيقا لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وانطلاقا من حرص مقامه الكريم على تكثيف التواصل مع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيزا لروابط الأخوة والعمل الخليجي المشترك لما فيه خدمة ومصلحة شعوب دول المجلس، قام ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عام 2021م بجولة خليجية - شملت دولة قطر -، كان لها بالغ الأثر في فتح آفاق جديدة لرؤية خادم الحرمين الشريفين، إضافة لتنسيق المواقف حيال التحديات السياسية والاقتصادية التي يمر بها العالم وخلق المزيد من فرص التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.

وأسهمت الجولة الخليجية لسمو ولي العهد، في توثيق أواصر التعاون بين دول الخليج وشعوبها، وظهر ذلك جليا فيما تضمنته البيانات الختامية لزيارة سموه لكل دولة، كما مهدت هذه الجولة لنجاح أعمال الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتوافق الذي تحقق حول قرارات قمة الرياض.

ولم يقتصر تطور العلاقات السعودية القطرية على الجوانب السياسية والاقتصادية، بل شمل الجوانب الثقافية والرياضية والسياحية.

ففي نوفمبر 2022 زار الأمير محمد بن سلمان دولة قطر تلبية لدعوة أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم فيفا 2022، ما يعكس مدى عمق العلاقات بين البلدين.

ومساندة لجهود دولة قطر في استضافة بطولة كأس العالم 2022م، وجه ولي العهد جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بالمملكة بتقديم أي دعم إضافي أو تسهيلات تحتاج إليها الجهات النظيرة في دولة قطر الشقيقة.

فيما تواصلت الزيارات رفيعة المستوى من الجانب القطري حيث كان آخرها زيارة أمير قطر للمشاركة في (القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية)، التي عقدت بالرياض في 11 نوفمبر 2023، حيث نوه بالجهود المباركة التي تبذلها المملكة لعقد القمة، التي تأتي في وقت حاسم في تاريخ المنطقة.

وعلى الصعيد الثنائي شهدت السنوات الماضية تعاونا وتنسيقا في مختلف المجالات، ففي شهر يونيو عام 1999م وقعت في الرياض الخرائط النهائية؛ لترسيم الحدود البرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، وتعيين خط الحدود في دوحة سلوى.

ودفعا بمسيرة العمل الثنائي، أسهم مجلس التنسيق السعودي القطري في مأسسة وتعزيز العلاقات وتطويرها، نظرا لما يشتمل عليه من مبادرات تعاون نوعية في مختلف المجالات، وآليات حوكمة فعالة لمتابعة تنفيذها، إذ تستند في مبادراتها على رؤية المملكة 2030 ورؤية دولة قطر الوطنية 2030.

وتتيح الرؤيتان فرصا كبرى لتعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات، لما يجمعهما من أهداف مشتركة، أسهمت بشكل فاعل في تحقيقهما مراكز متقدمة في مختلف المؤشرات الدولية، وصولا لتلبية تطلعات قيادتي البلدين، وتحقيقا لمصالح الشعبين الشقيقين، ودفعا بالشراكة إلى آفاق أرحب.

وتحرص قيادتا البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية، وتكامل جهودهما في دعم مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحقيق التقدم والازدهار، ومواجهة مختلف التحديات، ورفع مستوى التعاون بين هذه الدول الأعضاء إلى أعلى مستويات الشراكة.