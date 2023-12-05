ولي العهد وأمير قطر يناقشان المستجدات وتعزيز العلاقات الثنائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في العاصمة القطرية الدوحة، أمس، اجتماع الدورة (السابعة) لمجلس التنسيق السعودي - القطري.

ورحب أمير قطر، في مستهل الاجتماع، بولي العهد، في زيارته الحالية لدولة قطر، فيما عبر ولي العهد عن شكره وتقديره لأمير قطر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. كما جرى تناول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

وشهد ولي العهد وأمير دولة قطر تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين.

حضر الاجتماع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الثقافة الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ووزير الإعلام سلمان الدوسري، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان.