شكرا لقرائتكم خبر منتدى «إثراء» يبحث أنجح الطرق للوصول إلى الاستدامة التطوعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع، يطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» منتدى اليوم العالمي للتطوع تحت عنوان «استدامة التطوع»، وذلك الخميس الموافق 14 ديسمبر، ويركز على العمل التطوعي المستدام، ويهدف إلى استكشاف مختلف أنواع البرامج والمبادرات التطوعية التي تسعى إلى تحفيز المتطوعين على المشاركة الفعالة، وسط مشاركة نخبة من المتحدثين المحليين والخليجيين والعالميين لبحث أنجح الطرق والأساليب المتبعة للوصول إلى الاستدامة التطوعية.

ويحتفي «إثراء» باليوم العالمي للتطوع، الذي يقام 5 ديسمبر من كل عام، عبر باقة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة وورش العمل واللقاءات الحوارية، التي ينظمها المركز في الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر الحالي.

ويسلط الاحتفاء الضوء على روح العمل التطوعي اعترافا بالدور الذي يؤديه المتطوعون بشكل عام وتقديرا لجهود متطوعي «إثراء» بشكل خاص والبالغ عددهم 15 ألف متطوع ومتطوعة، أنجزوا 600 ألف ساعة تطوعية.

فيما يعقد المركز لقاء مخصصا للمتطوعين لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بتطوير العمل التطوعي وتنمية مخرجاته، من خلال استضافة ممثلي عدد من الجهات التطوعية المحلية والخليجية التي ستشارك خبراتها في تحقيق الاستدامة، إلى جانب تقديم دراسة حول طريقة تحقيق الاستدامة بشكل فعال في مجال التطوع.

كما يطلق المركز معرضا مصاحبا تحت عنوان «إثراء التطوع»، الذي يضم 4 محطات يستطيع الزائر التنقل بينها، حيث تعرض شاشة في المحطة الأولى إنجازات وحدة خدمات المتطوعين.

من أهداف الاحتفاء: