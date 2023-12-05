ابتكار تقنية متقدمة لفحص اضطراب طيف التوحد بالتخصصي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إنجاز طبي غير مسبوق أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن ابتكار تقنية متقدمة في فحص اضطراب طيف التوحد (ASD)، يعكس التزام المستشفى بالتميز في خدمات الرعاية الصحية داخل المملكة، ويأتي في إطار رحلتها نحو التحول الرقمي.

وحصل هذا النهج المبتكر على الاعتراف باعتباره براءة اختراع مسجلة في مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة (USPTO)، كما تم نشره في مجلة Quartile 1 Journal، مما يجعله من بين أفضل 25% ابتكارا في مجاله العالمي.

ويرتكز الابتكار الذي يعد الأول من نوعه؛ على تصميم طريقة مخصصة للسكان السعوديين بالتحديد، إذ باستخدام تتبع العين والمحفزات البصرية المحددة المدمجة مع الذكاء الاصطناعي؛ تعالج هذه الطريقة القيود المفروضة على طرق الفحص التقليدية والشخصية، بما يتلاءم مع الجوانب اللغوية والثقافية للمملكة، الأمر الذي يوفر بديلا فعالا وأكثر دقة في فحص اضطراب طيف التوحد، والذي يتميز بالحساسية والنوعية.

وجاء الابتكار نتيجة دراسة شملت مجموعة متنوعة من المشاركين من الذكور والإناث عبر نطاق عمري واسع، ما أكد إمكانية تطبيقه على مختلف التركيبة السكانية، واقتصار حاجته على مشاركة المصابين مع محفز بصري لإجراء فحص فعال.

أهم مزايا الابتكار: