قانون خليجي موحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صادق المجلس الأعلى في البيان الختامي على قرارات مجلس الدفاع المشترك في اجتماعه العشرين، المنعقد في 21 نوفمبر 2023، مؤكدا أهمية تعزيز العمل العسكري المشترك.

كما اطلع على سير العمل العسكري المشترك بجوانبه المختلفة، والعمل على تحقيق التكامل العسكري المشترك بين القوات المسلحة بدول المجلس.

كما أثنى على استمرار العمل العسكري المشترك خلال القيادة العسكرية الموحدة ووحداتها والمراكز التابعة لها، وما تم عقده من تمارين مشتركة واجتماعات تنسيقيه للتمارين خلال 2023.

كما أقر النظام (القانون) الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بصفة استرشادية. كما أعرب عن شكره للجهود التي تقوم بها الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات، من مبادرات مشتركة لرصد الظواهر الإجرامية المستجدة، وعمليات استغلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتقنية الحديثة في عمليات تهريب المواد المخدرة التي تستهدف دول المجلس.

ورحب بالجهود التي تقوم بها لجنة وزراء الداخلية حيال التأشيرة السياحية الموحدة، واعتماد ما تم التوصل إليه بهذا الشأن، وتفويض وزراء الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ.