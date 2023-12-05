شكرا لقرائتكم خبر تحديات مسابقة البلوت بجائزة 50 ألف ريال في موسم الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس الأول، ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، مسابقة البلوت التي تضم تحديات تصل جوائزها إلى 10 آلاف ريال للفريق الفائز كل أسبوع، وتستمر لمدة 8 أسابيع، يتنافس الفائزون فيها على الجائزة الكبرى بقيمة 50 ألف ريال، حيث يكون الإعلان عن الفائزين خلال الأسبوع التاسع والنهائي في بلوت لاونج في منطقة الموسيقى في بوليفارد سيتي.

فيما افتتحت منطقة سوق الأولين في ساحة العروض بالطريق الدائري الشرقي، لتصبح وجهة ترفيهية جديدة تجمع تجارب الأسواق النجدية القديمة، وتتيح للزوار إمكانية استكشافها في مكان واحد، من خلال عدة أقسام تضم مواقع لبيع البضائع التراثية والحديثة، وأخرى للمجسمات الفنية القديمة، ومواقع للمقاهي والمطاعم، وأخرى للتصوير والتوثيق، إضافة إلى زوايا ترفيهية أخرى متنوعة في السوق الذي يعيد زواره لعقود سابقة من تاريخ المنطقة.

ويستلهم سوق الأولين تصميمه من حقبة السبعينيات الميلادية، حيث كانت بدايات انتشار الطراز السلماني الذي تم دمجه مع الطراز النجدي في السوق؛ لتتشكل منهما تصاميم تعكس تجربة تسوق ثقافية مميزة بعناصر تجمع بين الحداثة والأصالة.

ويستقبل السوق الزوار بما يتناسب مع كل فئة منهم، حيث يوفر بضائع متنوعة للرجال والنساء والأطفال، كما يقدم لهم نبذة عن تاريخ وأصل الزينة النجدية، بهدف إثراء معرفتهم، وإعطائهم الخلفية التاريخية لما يرونه من أزياء وملابس.