مناقشة واقع التلفزيون وأهمية تكنولوجيا البلوك شين في صناعة السينما

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض برنامج 360 التابع لسوق البحر الأحمر خلال ندوتين أمس، على هامش الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر، رؤى فريدة حول واقع التلفزيون وأهمية تكنولوجيا البلوك شين في صناعة السينما بحضور نخبة من المهتمين بصناعة المسلسلات والأفلام.

وبحثت الندوة الأولى التي جاءت بعنوان «في خاتمة عصر التلفزيون: عدد المسلسلات قليل أم وفير.. المشهد السمعي والبصري الحالي حول ما حل بثقل المسلسلات بوجه الأفلام على المستوى المحلي، وذلك من خلال مراجعة الاتجاهات الحالية لإنتاج المسلسلات.

وسلطت الضوء على خدمات البث المباشر الموجودة حاليا في المنطقة العربية، وإمكانات تعزيز الإنتاج المحلي، وجذب المزيد من القائمين على منصات البث إلى المنطقة العربية، والوصول إلى الجماهير العالمية من خلال المسلسلات العابرة للثقافات.

أما على المستوى العالمي، أجابت الندوة على سؤال.. ما إذا كان الدمج سيبقي عالم البث المباشر حيا مع الخدمات المتعددة العاملة في جميع أنحاء العالم، في حين يبدو أن العصر الذهبي للتلفزيون يقترب من نهايته رويدا رويدا.

وناقشت الندوة الثانية عنوان هل لا تزال تكنولوجيا البلوك شين فرصة لصناعة السينما؟ التي سلطت الضوء على مستوى رفع الإدراك حول تكنولوجيا البلوك شين وفهم أفضل مميزاتها وعيوبها، وكيف يمكن لها تعزيز حماية حقوق التأليف والتوزيع ومكافحة قرصنة الأفلام غير المصرح لها.

وأكد المشاركون في الندوة أهمية التأمل في الأثر المستقبلي المحتمل لتكنولوجيا البلوك شين، من إعادة صياغة نماذج تمويل الأفلام التقليدية إلى تأثيرها على الاستوديوهات الكبرى وصانعي الأفلام المستقلين.