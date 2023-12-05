شكرا لقرائتكم خبر ولي العهد يصل إلى الدوحة للمشاركة في القمة الخليجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، أمس، إلى دولة قطر في زيارة رسمية، بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واستجابة للدعوة الموجهة من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ليرأس خلالها وفد المملكة في الدورة الـ (44) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واجتماع الدورة الـ (7) لمجلس التنسيق السعودي القطري.

وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله مطار حمد الدولي، أمير دولة قطر.

كما كان في استقبال ولي العهد، نائب أمير دولة قطر الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، والممثل الشخصي لأمير قطر الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الدكتور خالد العطية، ووزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي (لخويا) الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، ورئيس الديوان الأميري الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، وسفير دولة قطر لدى المملكة بندر العطية وعدد من كبار المسؤولين في دولة قطر.

ويضم الوفد الرسمي لولي العهد، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ووزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر الأمير منصور بن خالد، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ووزير الإعلام سلمان الدوسري، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان.

ويضم الوفد المرافق، سكرتير ولي العهد الدكتور بندر الرشيد، ونائب رئيس المراسم الملكية راكان الطبيشي.