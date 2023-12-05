شكرا لقرائتكم التكلفة الشهرية لمعيشة زوجين في الرياض تصل لـ 12 ألف ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال المرشد النفسي والاجتماعي ناصر الجميعة: إن تكلفة الزواج تصل إلى ربع مليون ريال، والتكلفة الشهرية لمعيشة زوجين في الرياض تتراوح من 8000 ريال إلى 12 ألف ريال دون إضافة الأقساط.

المهور

وتابع الجميعة في حواره إلى برنامج الراصد على قناة الإخبارية: “إن متوسط المهور في المملكة تتراوح من 40 إلى 50 ألفًا، والذهب بما يعادل 10 أو 15 ألفًا، وبعض الهدايا مثل الآيفون الجديد ب 6 آلاف ريال وهدية للوالد والوالدة”.

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تكاليف الزواج

ولفت إلى أنه عادة عائلة الشاب تساعده في تحمل هذه التكاليف، وأن تكلفة الزواج ليست الشيء المتعب، وإنما التكلفة اليومية بعد الزواج هي المتعبة والآن صار الترفيه أساسي، والمطاعم بمعدل مرتين أو 3 مرات في الأسبوع والكافيه، وغيره، لافتًا إلى أن التكلفة اليومية قد تصل إلى 4 آلاف في الشهر.