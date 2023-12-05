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تعليق الدراسة في جدة ورابغ وخليص غدًا بسبب الأمطار

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عبدالعزيز العمري - جدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة تعليم جدة، مساء الثلاثاء، تعليق الدراسة في جميع مدارس جدة ورابغ وخليص، غداً الأربعاء، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.

وأوضحت الإدارة أن الدراسة ستكون "عن بُعد”، عبر ، لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

الدراسة عن بُعد

وأهابت الإدارة بأولياء الأمور متابعة أبنائهم خلال اليوم الدراسي عن بُعد، وتذليل أي صعوبات قد تواجههم.

وكان المركز الوطني للارصاد ، توقع هطول أمطار رعدية متوسطة ، مصحوبة برياح شديدة السرعة وشبه انعدام للرؤية الافقية وصواعق رعدية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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