شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة في جدة ورابغ وخليص غدًا بسبب الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة تعليم جدة، مساء الثلاثاء، تعليق الدراسة في جميع مدارس جدة ورابغ وخليص، غداً الأربعاء، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.

وأوضحت الإدارة أن الدراسة ستكون "عن بُعد”، عبر منصة مدرستي، لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

الدراسة عن بُعد

وأهابت الإدارة بأولياء الأمور متابعة أبنائهم خلال اليوم الدراسي عن بُعد، وتذليل أي صعوبات قد تواجههم.

وكان المركز الوطني للارصاد ، توقع هطول أمطار رعدية متوسطة ، مصحوبة برياح شديدة السرعة وشبه انعدام للرؤية الافقية وصواعق رعدية.