بيئتنا خضراء بالعاصمة المقدسة

أطلقت أمانة العاصمة المقدسة مبادرة تطوعية بعنوان - بيئتنا خضراء؛ تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتشجيع السلوك البيئي المستدام، بمشاركة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، وجمعية مراكز الأحياء، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، و 70 متطوعاً ومتطوعة من جهات حكومية متعددة.

وبيّنت الأمانة أن المبادرة تتسق مع مبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة 2030، حيث تستهدف المبادرة زراعة 30.000 شجرة وشجيرة متنوعة و 200.000 حولية، بالإضافة إلى توعية زوار ومرتادي الحدائق العامة بأهمية المحافظة على الأشجار وبيان مواقعها، وتحفيز موظفي الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالمشاركة في الأعمال التطوعية، إضافة إلى تشجيع الفرق التطوعية وأبنائنا الطلاب على المشاركة في هذه الأعمال، وتحسين المشهد الحضري، وتحفيز العمل التطوعي، وتحسين المشهد البيئي للزراعة.