انت الان تتابع في لقطة نادرة لا تتكرر.. شاهد الدكتاتور الكوري الشمالي "كيم" يبكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 ديسمبر 2023, 8:58 مساءً

في مشهد نادر، قد لا يتكرر، وثَّقت عدسات الكاميرا زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يبكي في الاجتماع الوطني الخامس للأمهات في بيونغ يانغ. ومعروف عن الزعيم الكوري الشمالي "كيم" شخصيته الصلبة، وطبع أسلوبه الدكتاتوري. وطالَبَ "كيم جونغ أون" خلال الاجتماع الوطني الأمهات الكوريات الشماليات بزيادة الإنجاب، فيما تساءل البعض عن السبب الذي جعل كيم يتأثر لهذه الدرجة، وفقًا لـ"العربية نت". وتفاعل الحضور مع خطاب كيم لدرجة أن كثيرًا من الحاضرات أجهشن بالبكاء أيضًا.

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