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تعليق الدراسة الحضورية اليوم بمدارس جدة ورابغ وخليص

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت إدارة تعليم محافظة جدة عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء بمدارس جدة ورابغ وخليص، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

الدراسة عبر مدرستي

وأوضحت أن الدوام لليوم الدراسي اليوم سيكون عن بُعد عبر لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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