شكرا لقرائتكم تعليق الدراسة الحضورية اليوم بمدارس جدة ورابغ وخليص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت إدارة تعليم محافظة جدة عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء بمدارس جدة ورابغ وخليص، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

الدراسة عبر مدرستي

وأوضحت أن الدوام لليوم الدراسي اليوم سيكون عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.