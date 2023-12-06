شكرا لقرائتكم تنبيه من المدني لـ 4 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شددت المديرية العامة للدفاع المدني، مساء الثلاثاء، على ضرورة توخي الحذر في أربع مناطق بالمملكة بعد صدور إنذارات من المركز الوطني للأرصاد بشأنها.

توخي الحيطة

كما دعت المديرية، عبر منصة إكس، إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة.

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ونصحت المديرية العامة للدفاع المدني، الجميع بضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.