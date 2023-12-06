شكرا لقرائتكم خبر عن "الهمزاني" مديرا للصحة في الشرقية و"العريفي" للتجمع الصحي بعسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدر قرار وزير الصحة، فهد الجلاجل، بتكليف د. فارس الهمزاني مديراً عاماً للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، خلفا للدكتور إبراهيم العريفي، الذي كلف بمنصب الرئيس التنفيذي لتجمع عسير الصحي.

وشغل "العريفي" منصب مدير عام المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، منذ عام 2019.

فيما "الهمزاني" من الكفاءات المتميزة التي عملت على تطوير الخدمات الصحية في وزارة الصحة من خلال تقلده عدة مناصب.

وأعرب الدكتور الهمزاني عن شكره وتقديره لوزير الصحة على ثقته الغالية، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده لخدمة أبناء المنطقة الشرقية وتقديم أفضل الخدمات الصحية لهم.